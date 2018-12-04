"Спасатель Малибу": Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике

Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась архивным фото с отдыха на побережье.

На своей странице в Insragram артистка показала снимком, на котором позирует на пирсе, сев на перила, в слитном розовом купальнике и джинсовом поясе, демонстрируя длинные ноги и пышную грудь.

"Еще чуть-чуть и отпуск", - написала певица.

Подписчики оценили фото в более чем 90 тысяч лайков, и оставили сотни комментариев.

"Спасатель Малибу", "Шикарное фото, умеете удивить", "Из отпуска в отпуск", "Какая же красота", - писали поклонники.

Ранее Анна Седокова показала фигуру в латексном комбинезоне с откровенным декольте.