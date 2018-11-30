"Как дерзко!": Анна Седокова показала фигуру в латексном комбинезоне с откровенным декольте

Седокова показала фигуру в латексном наряде / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова покорила фанатов смелым образом.

На своей странице в Insragram артистка поделилась видео, на котором позирует в черном латексном комбинезоне с откровенным декольте.

Подписчики, не стесняясь, осыпали певицу комплиментами, обращая особое внимание на ее пышную грудь.

"Как все обжигающе и дерзко!", "Ох, какая сочная, сисястенькая", "Сексуально, впрочем, как всегда", "Вот это да, супер образ", - оставляли комментарии подписчики.

Кроме того, знаменитость похвасталась фото, а котором она запечатлена с дерзким макияжем в стиле кошачьих глаз, и укладкой.

Ранее Анна Седокова показала развратное фото с двумя девушками.