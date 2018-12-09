Лев Лещенко объяснил, почему попал в больницу

Певец утверждает, что с ним все в порядке.
Российский эстрадный певец — 76-летний Лев Лещенко — сообщил, что попал в больницу для обследования.
В понедельник, 10 декабря, посетит концерт памяти композитора Владимира Шаинского, рассказал артист в комментарии "Говорит Москва".
"Все в порядке. Это обследование. Завтра буду на концерте…", — заявил исполнитель изданию.
Ранее СМИ писали, что Лев Лещенко был экстренно госпитализирован в столице РФ Москве перед выступлением в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира" — почувствовал себя неважно за кулисами.