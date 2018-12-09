Лев Лещенко срочно госпитализирован — СМИ

Лев Лещенко попал в больницу, сообщили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Российский эстрадный певец — 76-летний Лев Лещенко — был экстренно госпитализирован в столице РФ Москве перед выступлением в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".

Исполнитель почувствовал себя неважно за кулисами мероприятия, сообщает СтарХит.

"Пока неизвестно, что именно стало причиной проблем со здоровьем… артиста", — отметило издание.

Напомним, в 2014 году Льву Лещенко стало плохо на сцене, он обратился в одну из клиник Израиля. Врачи диагностировали у певца межпозвоночную грыжу шейного отдела, он согласился на операцию. Исполнителю вырезали грыжу и вставили имплант в область шейного отдела позвоночника.