"Прекрасная Снегурочка": Вера Брежнева появилась в сказочном образе на премьере в Москве

Вера Брежнева покрасовалась в сказочном образе / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежневапокрасовалась в эффектном образе на премьере фильма в Москве.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram снимки с премьеры фильма "Елки. Последние", в котором певица сама снялась, и для которого записала саундтрек "Любите друг друга".

На мероприятинни знаменитость появилась в белоснежном платье от дизайнера Chapurin и белую шубу от украинского бренда Luvi (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова) и ботинках на каблуке в тон.

Поклонники расхвалили сказочный образ певицы, и назвали ее Снегурочкой.

"Снегурочка", "Прекрасная снегурочка", "Снежная королева!", "Блин, ну где эти яблоки молодости и стройности добыть? Вера, вы великолепны!", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Вера Брежнева покрасовалась в образе за 94 тысячи гривен.