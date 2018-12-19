Вера Брежнева покрасовалась в образе за 94 тысячи гривен

Брежнева похвасталась стройной фигурой / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева покрасовалась в стильном дорогостоящем наряде.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram серией фото и видео, на которых она запечатлена в черном бархатном боди Nadja за 7900 гривен, леггинсах от Balmain за 19 тысяч гривен, и туфлях Philipp Plein за 67679 гривен. В целом, образ артистки обошелся практически в 94, 5 тысячи гривен.

"Блестящий вечер был вчера, а уже сегодня... Все в сторис, и хорошего вам настроения. Ps: последнее видео случайное, но понравилось благодаря #sirisiri. Кто заметил отлив на леггинсах? Бензиновый", - написала знаменитость.

Поклонники стали расхваливать образ певицы, оставив комплименты и ее фигуре, и наряду.

"Верка, вы такая... Сексуальная", "Тростинка!", "Леггинсы просто вау", "Классный стиль", "Боже, какая же Вы, Вера, изумительно красивая!", - расхвалили поклонники.

Ранее Вера Брежнева показалась без макияжа.