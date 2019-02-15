"Отмечала каждый день рождения": соседи рассказали о визитах Ротару в Крым

Ротару уже пять лет не была в Крыму / Фото: Instagram/София Ротару

Легенда советской эстрады София Ротару владела ранее собственной виллой-гостиницей и домом в Крыму вблизи Ялты, однако после аннексии на полуостров не приезжала.

Как сообщает Собеседник, в шикарном отеле Villa Sofia певица ранее проводила много времени и участвовала в обустройстве поселка.

Дом Ротару расположен неподалеку от Никитского ботанического сада. Соседи вспоминают, что артистка регулярно помогала в населенном пункте пенсионерам и помогала средствами для ремонта трассы.

"София Михайловна однажды пожаловалась, что у нее урожая нет, так мы с соседями делились с ней овощами со своих грядок. Я слышала, что она давала деньги на ремонт дороги в поселке, пенсионерам раздавала подарки. Раньше отмечала тут каждый свой день рождения", - говорят соседи.

Местные жители отмечают, что не видели Ротару в поселке уже на протяжении пяти лет.

"Когда с Аллой Пугачевой они делали фестиваль (Crimea Music Fest. – прим. ред.), София Михайловна тоже тут жила. Но я ее не видела уже лет пять, она, скорее всего, не приезжала", — призналась одна из жительниц поселка.

Напомним, Ротару, которая отказалась выступать в России из-за принятия в Украине военного положения, все-таки появилась на росТВ в "новогоднем огоньке".