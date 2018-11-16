У Ротару рассказали, почему она не выступает на корпоративах в РФ

София Ротару / Peoples

Сергей Лавров, концертный директор легендарной советской и украинской поп-певицы Софии Ротару рассказал, почему она перестала выступать на корпоративах в России.

Как рассказал он в интервью порталу "КП", исполнительница отказывается от российских, поскольку ей не нравится летать с пересадками.

При этом, некоторые организаторы в РФ готовы платить Ротару 50 тысяч евро (приблизительно 1,5 млн гривен) за три песни в сборном концерте. А корпоративное выступление стоит 100 тысяч евро (2,7 млн гривен).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ротару показала молодые фото с Дня рождения.