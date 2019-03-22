Посмертно признались: Стало известно, чего требуют родственники Началовой от властей России

Могила Юлии Началовой / Instagram Анны Исаевой

Родственники недавно безвременно скончавшейся поп-певицы Юлии Началовой планируют добиться от властей России того, чтобы ей посмертно присвоили почетное звание либо оформили госнаграду. Об этом заявила бывший пиар-менеждер исполнительницы Анна Исаева. Она рассказала о том, что вместе с родственниками Началовой будет добиваться посмертного присвоения певице звания заслуженной артистки РФ, цитирует ее портал Газета.

"Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратиться с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается", — заявила Исаева.

Кроме того, она призналась, что подала пакет документов на присвоение Началовой звания заслуженной артистки РФ в Министерство культуры незадолго до того, как у певицы обострились ее болезни.

Инициативу родственников и Исаевой уже поддержал звезда российской эстрады Филипп Киркоров.

Напомним, Началова несколько лет страдала от букета серьезных заболеваний - в том числе подагры, системной красной волчанки и сахарного диабета.

В марта нынешнего года Началову экстренно госпитализировали в критическом состоянии - после того как болезни дали осложнения. Затем началось гангренозное воспаление ноги - результат незначительной травмы ноги.

Вскоре врачи пришлось ввести певицу в кому с помощью медикаментов и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 марта Началовой сделали операцию на ноге. Однако ослабленный организм вмешательства не перенес. Вечером этого же дня Началовой не стало от сердечной недостаточности. Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.