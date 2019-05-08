"Все же были волосы!": Потап показал редкие архивные фото

Потап показал архивные фото в честь дня рождения / instagram.com/realpotap

Известный продюсер и рэпер Потап 8 мая отмечает свой день рождения – артисту исполняется 38 лет.

Потап решил порадовать поклонников архивными фото, и показал на своей странице в Instagram коллаж из снимков в детстве и юности. Можно увидеть, как менялась внешность Потапа, и как он менял свой стиль: в детстве он позировал в забавном комбинезоне с мишкой, когда стал чуть старше – носил даже рубашку и классический костюм, а в начале творческой карьеры у артиста была такая густая шевелюра, что он мог заплетать дреды.

Поклонники ринулись в комментарии поздравлять Потапа с днем рождения, кто-то не постеснялся пошутить о волосах артиста.

"Оо, у тебя все же были волосы! Ладно, шучу. Потапчик, с днюхой!", - написала _neskolko_prichin_.

"С Днем рождения! Здоровья и исполнения всех желаний!", - пожелала liliiakirilius.

"С Днем Рождения, Леша, всего тебе наилучшего! Счастья, здоровья и благополучия!", - поздравил a.v.bezruchko.

"Ты поднялся сам, молодец, пацан!", - отметила sweet_girl1_8.

Потап показал архивные фото / instagram.com/realpotap

Напомним, в начале мая источник рассказал СМИ, что Потап женится на Насте Каменских уже в конце мая. В пресс-службе артистки дали официальный ответ на такое заявление.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Впервые подтвердил отношения Потап в феврале этого года на съемках шоу "Лига Смеха". Потапа пригласили на сцену, где задали прямой вопрос: "Мутишь с Настей Каменских?", на который рэпер дал утвердительный ответ.

Ранее астролог раскрыл, являются ли Потап и Настя Каменских парой.