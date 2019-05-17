Евровидение 2019 второй полуфинал: чем покоряли зрителей конкурсанты, впечатляющие фото

16 мая в Тель-Авиве, Израиль, прошел второй полуфинал Евровидения 2019. Из 18 участников в финал сумели пройти 10: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Открыла второй полуфинал участница украинского шоу Голос країни, представительница Армении Србуи Сргсян.

Затем покорил Европу "грязными танцами" швейцарец Лука Ханни.

Один из фаворитов букмекеров представитель Швеции Джон Лундвик покорил сеть чувственной песней Too Late For Love.

А вот конкурсантка из Мальты, которая запрыгнула в уходящий вагон финала Евровидения, попала в десятку гранд-финалистов и поразила Европу ярким номером.

Однако, не всем повезло с выступлением - Сергей Лазарев оконфузился во втором полуфинале.

Решил не устраивать шоу на сцене, а донести посыл песни Arcade фаворит песенного состязания представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Закрыл второй полуфинал необычным номером с роботами представитель Азербайджана Чингиз.

Ранее стало известно, кто прошел в финал Евровидения, песни конкурсантов второго полуфинала.