Евровидение 2019: швейцарская копия Джастина Тимберлейка покорил Европу "грязными танцами"

В Тель-Авиве, Израиль проходит второй полуфинал Евровидения 2019, в котором определится вторая десятка финалистов.

Под 4 номером презентовал свою песню She Got Me представитель Швейцарии Лука Ханни, которого в сети прозвали швейцарской копией Джастина Тимберлейка. Сначала артист вышел на сцену один, но потом к нему присоединились 4 танцора, и устроили "грязные танцы", как поет в своей песне Лука.

Букмекеры считают, что артист займет в финале 9 место из 41 участника с вероятностью победы 3 процента.

Лука Ханни – певец, автор песен и модель из Швейцарии. Парень стал известен в возрасте 17 лет – тогда он стал первым иностранцем, кто победил в немецкой версии шоу Pop Idol. Дебютный студийный альбом Лука выпустил в 2012 году, с тех пор выпустил еще три пластинки. Парень также является обладателем премии Bravo Otto в номинации Суперкрасавчик. Лука стал известен в возрасте 17 лет – тогда он победил в немецкой версии шоу Pop Idol.