Результаты второго полуфинала Евровидения 2019: кто прошел в финал, песни

16 мая в Тель-Авиве, Израиль, состоялся второй полуфинал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Представили свои песни 18 стран-участников, которые выступали в таком порядке: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Вторая десятка финалистов будет бороться 18 мая в гранд-финале за хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране.

1. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

2. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

3. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

4. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

5. Россия: Сергей Лазарев - Scream

6.Азербайджан: Chingiz - Truth

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

9. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

10. Мальта: Michela - Chameleon

В финале вторая десятка финалистов будет сражаться с десятью артистами из первого полуфинала: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. Кроме того, будут сражаться за победу в финале представитель страны-хозяйки, а также представители Большой пятерки.

1. Италия: Mahmood - Soldi

2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

3. Германия: S!sters - Sister

4. Испания: Miki - La Venda

5. Франция: Bilal Hassani - Roi

6. Коби Марими - Home

Ранее эксперты рассказали, есть ли уСергея Лазарева шанс на победу в Евровидении 2019, текст песни.

Евровидение-2019

Когда и где пройдет песенный конкурс

Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.

Какие страны участвуют в Евровидении-2019

41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора.

В первом полуфинале выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Во втором полуфинале будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.

Почему Украина не поедет на Евровидение-2019

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая спела песню Siren song. Национальная общественная телекомпаниея Украины (НОТУ) предоставила артистке контракт, который она должна подписать в течении 24 часов после победы.

Maruv заявила о давлении со стороны НОТУ: по ее словам, Общественное телевидение предлагало ей "кабальные условия". Например, импровизация на сцене или один лишний шпагат мог стоить ей 2 миллиона гривен. Кроме того, артистку обязали отправитсья на конкурс за свой счет, передать права на песню, не гастролировал в РФ с момента подписания контракта и 2 месяца после. Так, Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

Евровидение-2019: где смотреть

В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00. Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.