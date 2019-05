Результаты второго полуфинала Евровидения 2019: кто прошел в финал, песни

Во втором полуфинале определилась десятка финалистов Евровидения

16 мая в Тель-Авиве, Израиль, состоялся второй полуфинал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Представили свои песни 18 стран-участников, которые выступали в таком порядке: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Вторая десятка финалистов будет бороться 18 мая в гранд-финале за хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране.

Кто прошел в финал Евровидения 2019:

1. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

2. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

3. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

4. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

5. Россия: Сергей Лазарев - Scream

6.Азербайджан: Chingiz - Truth

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

9. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

10. Мальта: Michela - Chameleon

В финале вторая десятка финалистов будет сражаться с десятью артистами из первого полуфинала: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. Кроме того, будут сражаться за победу в финале представитель страны-хозяйки, а также представители Большой пятерки.

1. Италия: Mahmood - Soldi

2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

3. Германия: S!sters - Sister

4. Испания: Miki - La Venda

5. Франция: Bilal Hassani - Roi

6. Коби Марими - Home

Ранее эксперты рассказали, есть ли уСергея Лазарева шанс на победу в Евровидении 2019, текст песни.