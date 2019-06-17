Победительница Холостяка в бикини показала откровенное сэлфи

Даша Квиткова похвасталась фигурой / instagram.com/kvittkova/

Девушка Никиты Добрынина, которую он сам выбрал на шоу Холостяк, хвастается горячими фото с отдыха.

Она опубликовала снимки в бикини, демонстрируя не только тату с розой в интимном месте, но и все соблазнительные округлости.

"Иногда пафос лица на максималках", - подписала она фото в Stories, на котором позирует в раздевалке.

На снимке очень высокий и крошечный черный купальник засветил розу у нее в интимном месте, а также линии ягодиц, в этот раз не скрытых одеждой. Кроме того, фасон купальника совершенно не скрывает ее выдающийся бюст.

Даша Квиткова засветила ягодицы/ Instagram

Перед этим она в том же купальнике показала, как дурачится с Никитой Добрыниным на веранде - Целуя и обнимая его.

"В копилку счастливых дней", - подписала она фото.

Даша Квиткова дурачится с Никитой Добрыниным/ instagram.com/kvittkova/

А поклонники просто завалили их поздравлениями и комментариями о том, какая у них замечательная пара.

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

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