Atlas Weekend 2019 бесплатный день: кто выступает и как добраться

Atlas Weekend 2019 / facebook

Вход на Фестиваль Atlas Weekend 2019 9 июля открыть для всех с 12 лет. На сцене в этот день выступают украинские исполнители, и среди них будут ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, ALEKSEEV, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.TORVALD, "Скай", MOZGI, Yuko, Khayat, Epolets.

Хедлайнером 9 июля объявили Софию Ротару, но после нее почти до полуночи будуть выступать еще и Mozgi.

Бесплатный концерт 9 июля на главной сцене начнется с 15:00.

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К слову, вход на Atlas Weekend 2019 свободный на все дни фестиваля для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого с билетом).

Расписание на 9 июля

West Stage

16:30 – 17:15 - LETAY

17:45 - 18:30 - EPOLETS

21:00 - 22:30 - ONUKA

East Stage

15:30 - 16:00 - VS

16:30 – 17:15 - NEREIS

17:45 – 18:30 - TRANK

19:00 – 20:00 - KARNA

21:00 – 22:30 – O.TORVALD

North Stage

15:15 - 15:45 - YEYO

16:15 - 16:45 - KHAYAT

18:30 – 19:15 – [O]

20:00 – 21:00 - YUKO

Main Stage

23:00 - 23:30 - Mozgi

22:20 - 23:00 - Софія Ротару

21:48 - 22:18 - Dzidzio

21:26 - 21:46 - Павло Зібров

20:54 - 21:24 - Без Обмежень

20:22 - 20:52 - NK

19:42 - 20:20 - Alekseev

19:28 - 19:40 - Nikita Lomakin

19:00 - 19:26 - Alyosha

18:48 - 18:58 - Бамбинтон

18:34 - 18:46 - Віталій Козловський

18:20 - 18:32 - Артем Пивоваров

18:08 - 18:18 - Агонь

17:36 - 18:06 - Злата Огневич

17:22 - 17:34 - Dilema

17:10 - 17:20 - Kyivstoner

16:52 - 17:08 - Laud

16:36 - 16:50 - Дорош

16:18 - 16:34 - Ольга Цибульська

16:06 - 16:16 - Dside band

15:54 - 16:04 - Rumbero;s

15:42 - 15:52 - Tamerlanalena

15:28 - 15:40 - Мята

15:14 - 15:28 - Ivan Navi

15:02 - 15:12 - Sonya Kay

Как добраться на фестиваль Atlas Weekend в Киеве:

Фестиваль традиционно проходит на территории ВДНГ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – Выставочный центр.

Есть несколько маршрутов, как удобно добираться на фестиваль:

От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро Харьковская, затем – на метро до станции "Выставочный центр".

От Железнодорожного вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.

От Южного железнодорожного вокзала – маршрутным такси № 507.

От Центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Экспоцентр.

Ранее появилась точная схема территории Atlas Weekend 2019 на ВДНХ.