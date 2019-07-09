Atlas Weekend 2019 бесплатный день: кто выступает и как добраться

9 июля 2019, 12:47

Фестиваль Atlas Weekend 2019 открылся 9 июля в 12:00 и территория все еще будет открыта до 00:00.

Atlas Weekend 2019
Atlas Weekend 2019 / facebook

Вход на Фестиваль Atlas Weekend 2019 9 июля открыть для всех с 12 лет. На сцене в этот день выступают украинские исполнители, и среди них будут ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, ALEKSEEV, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.TORVALD, "Скай", MOZGI, Yuko, Khayat, Epolets.

Хедлайнером 9 июля объявили Софию Ротару, но после нее почти до полуночи будуть выступать еще и Mozgi.

Бесплатный концерт 9 июля на главной сцене начнется с 15:00.

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К слову, вход на Atlas Weekend 2019 свободный на все дни фестиваля для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого с билетом).

Расписание на 9 июля

West Stage

  • 16:30 – 17:15 - LETAY
  • 17:45 - 18:30 - EPOLETS
  • 21:00 - 22:30 - ONUKA

East Stage

  • 15:30 - 16:00 - VS
  • 16:30 – 17:15 - NEREIS
  • 17:45 – 18:30 - TRANK
  • 19:00 – 20:00 - KARNA
  • 21:00 – 22:30 – O.TORVALD

North Stage

  • 15:15 - 15:45 - YEYO
  • 16:15 - 16:45 - KHAYAT
  • 18:30 – 19:15 – [O]
  • 20:00 – 21:00 - YUKO

Main Stage

  • 23:00 - 23:30 - Mozgi
  • 22:20 - 23:00 - Софія Ротару
  • 21:48 - 22:18 - Dzidzio
  • 21:26 - 21:46 - Павло Зібров
  • 20:54 - 21:24 - Без Обмежень
  • 20:22 - 20:52 - NK
  • 19:42 - 20:20 - Alekseev
  • 19:28 - 19:40 - Nikita Lomakin
  • 19:00 - 19:26 - Alyosha
  • 18:48 - 18:58 - Бамбинтон
  • 18:34 - 18:46 - Віталій Козловський
  • 18:20 - 18:32 - Артем Пивоваров
  • 18:08 - 18:18 - Агонь
  • 17:36 - 18:06 - Злата Огневич
  • 17:22 - 17:34 - Dilema 
  • 17:10 - 17:20 - Kyivstoner
  • 16:52 - 17:08 - Laud
  • 16:36 - 16:50 - Дорош
  • 16:18 - 16:34 - Ольга Цибульська
  • 16:06 - 16:16 - Dside band
  • 15:54 - 16:04 - Rumbero;s
  • 15:42 - 15:52 - Tamerlanalena
  • 15:28 - 15:40 - Мята
  • 15:14 - 15:28 - Ivan Navi
  • 15:02 - 15:12 - Sonya Kay

Как добраться на фестиваль Atlas Weekend в Киеве:

Фестиваль традиционно проходит на территории ВДНГ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – Выставочный центр.

Есть несколько маршрутов, как удобно добираться на фестиваль:

  • От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро Харьковская, затем – на метро до станции "Выставочный центр".
  • От Железнодорожного вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.
  • От Южного железнодорожного вокзала – маршрутным такси № 507.
  • От Центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Экспоцентр.

Ранее появилась точная схема территории Atlas Weekend 2019 на ВДНХ.

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Киев Atlas Weekend
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