Atlas Weekend 2019 бесплатный день: кто выступает и как добраться

Фестиваль Atlas Weekend 2019 открылся 9 июля в 12:00 и территория все еще будет открыта до 00:00.
Вход на Фестиваль Atlas Weekend 2019 9 июля открыть для всех с 12 лет. На сцене в этот день выступают украинские исполнители, и среди них будут ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, ALEKSEEV, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.TORVALD, "Скай", MOZGI, Yuko, Khayat, Epolets.
Хедлайнером 9 июля объявили Софию Ротару, но после нее почти до полуночи будуть выступать еще и Mozgi.
Бесплатный концерт 9 июля на главной сцене начнется с 15:00.
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К слову, вход на Atlas Weekend 2019 свободный на все дни фестиваля для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого с билетом).
Расписание на 9 июля
West Stage
- 16:30 – 17:15 - LETAY
- 17:45 - 18:30 - EPOLETS
- 21:00 - 22:30 - ONUKA
East Stage
- 15:30 - 16:00 - VS
- 16:30 – 17:15 - NEREIS
- 17:45 – 18:30 - TRANK
- 19:00 – 20:00 - KARNA
- 21:00 – 22:30 – O.TORVALD
North Stage
- 15:15 - 15:45 - YEYO
- 16:15 - 16:45 - KHAYAT
- 18:30 – 19:15 – [O]
- 20:00 – 21:00 - YUKO
Main Stage
- 23:00 - 23:30 - Mozgi
- 22:20 - 23:00 - Софія Ротару
- 21:48 - 22:18 - Dzidzio
- 21:26 - 21:46 - Павло Зібров
- 20:54 - 21:24 - Без Обмежень
- 20:22 - 20:52 - NK
- 19:42 - 20:20 - Alekseev
- 19:28 - 19:40 - Nikita Lomakin
- 19:00 - 19:26 - Alyosha
- 18:48 - 18:58 - Бамбинтон
- 18:34 - 18:46 - Віталій Козловський
- 18:20 - 18:32 - Артем Пивоваров
- 18:08 - 18:18 - Агонь
- 17:36 - 18:06 - Злата Огневич
- 17:22 - 17:34 - Dilema
- 17:10 - 17:20 - Kyivstoner
- 16:52 - 17:08 - Laud
- 16:36 - 16:50 - Дорош
- 16:18 - 16:34 - Ольга Цибульська
- 16:06 - 16:16 - Dside band
- 15:54 - 16:04 - Rumbero;s
- 15:42 - 15:52 - Tamerlanalena
- 15:28 - 15:40 - Мята
- 15:14 - 15:28 - Ivan Navi
- 15:02 - 15:12 - Sonya Kay
Как добраться на фестиваль Atlas Weekend в Киеве:
Фестиваль традиционно проходит на территории ВДНГ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – Выставочный центр.
Есть несколько маршрутов, как удобно добираться на фестиваль:
- От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро Харьковская, затем – на метро до станции "Выставочный центр".
- От Железнодорожного вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.
- От Южного железнодорожного вокзала – маршрутным такси № 507.
- От Центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Экспоцентр.
Ранее появилась точная схема территории Atlas Weekend 2019 на ВДНХ.