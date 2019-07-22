"Х*ево музло": Новый клип группы Грибы Контракты с матами попала в топ трендов YouTube

Грибы Контракты / скриншот

Группа Грибы, которая теперь стала Grebz, выпустила клип Контракты, в котором засветились трое членов из прошлого состава.

Среди исполнителей остались только Симптом и 4atty aka Tilla. Информации о степени участия Юрия Бардаша в настоящий момент нет.

Действие клипа разворачивается в Киеве, где ребята на мусоровозе очищают город.

Стиль группы почти не поменялся - больше брутальности, больше матов, маски, прямые наезды камерой - все в лучшем виде.

Всего за 9 часов после публикации клипа, он попал на 18 номер в трендах Youtube.

Грибы Контракты смотреть онлайн клип:

Последний клип Грибов Тает Лед 2017 года набрал в Youtube около 200 млн просмотров.

Фанаты Грибов уже в восторге, и завалили комментарии своими выражениями эмоций.

"Грибы пришли выкинуть в мусорку то х*евое музло, которое появилось за их отсутствие", "Гребзы вернулись, расшатали всем башни, я сейчас проломлю пол", "Грибы вернулись ??? Я не сплю ?", "бл* рад что снова слишу голос 4atty!!! хочеться увидеть весь состав.4 колеса!!!", "Ни**я влетели на пати, с возвращением ребята, спасибо за камбек. P.S. "виски, кола, королева танцпола" эту ху*** невозможно слушать", - пишут фанаты Грибов.

Грибы Контракты - комментарии фанатов / скриншот

Ранее опубликованный клип До и После группы НеАнгелов находится на 22 месте в трендах YouTube.