"Титьки торчат": полуголая Лобода засветила сокровенное

23 июля 2019, 07:16

Певица Светлана Лобода, которая любит прихвастнуть интимными фоточками, часто получает критику, от которой старается скорей избавиться.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода опубликовала сразу несколько горячих фото в бикини, чтобы спровоцировать поклонников на комплименты, но поклонники обратили внимание на конфуз.

"Какая ? Так сейчас спрашивают в инста?))))п.с. Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться", - написала она к фото.

На снимках она позирует в Турции, как определили ее подписчики - на фоне водопада во время катания на лодке.

На трех фото она стоит на носочках, втянув живот и поворачиваясь в разные стороны, демонстрируя внезапно тонкую талию и стройные ноги. На первом фото она стоит боком, на втором - прямо, при этом приклеив руку к своей голове, а на третьем - повернувшись спиной к поклонникам и демонстрируя попку в крошечных бикини. Некоторые поклонники обнаружили, что у нее и вовсе засвечены грудь и соски на фото.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Жопы нету вата беспантовка", "МММ соски", "Странно что вы не голая", "Все звёзды почему то показывают свои жопы", "Маленький купальник титки торчат", - пишут поклонники.

Ранее Maruv показала, что у нее между ног

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