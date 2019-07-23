"Опять музыку сп*здила": Бузова забилась в судоргах под песню про бывшего

23 июля 2019, 11:11

Одинокая Ольга Бузова все никак не может угомониться, и исполнила движения пьяного крокодила под музыку 80-х к песне о том, что все мужики - к*злы.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Певица Ольга Бузова представила подготовку нового трека, в котором она снова поносит на чем свет стоит какого-то бедного мужика, который имел несчастье отметиться в соцсети героини песни.

Свою песню под судорожные подергивание руками и постукиванием каблуками по полу Ольга Бузова опубликовала в Instagram.

"Записано -  ну что, как назовём песню? Слова припева вы уже знаете. Остался только мастеринг, сведение, а с вас варианты названий. Жду мои хорошие", - написала Бузова.

33-летняя девушка никак не угомониться после расставания со своим любимым, - и в результате рождаются творения с музыкой 80-х, словами про лайки и соцсети, и никудышной хореографией.

Пользователи соцсетей были очень разочарованы судорожными подергиваниями Бузовой, ее никудышней песней и музыкой, которую она просто у кого-то сплагиатила.

"Инстажопа", "Отписка нах", "Назови "жопа"", "Иди спать уже", "Опять музыку с*издила у кого-то из рэтро", "По моему это аналогичная песня Молли. Мотив уж до боли похож", "и танцует так же", "Как же ты бездарна всё-таки . Как и вся современность, по большому счету, если у таких , как ты, есть поклонники . Увы. Печально жить стало", - осуждают Бузову подписчики.

Ранее Metallica спели кавер-версию на Группу Крови, разочаровав истинных членов группы Кино.

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Ольга Бузова
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