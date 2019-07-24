Каменских и Потап расписались задолго до свадьбы: слили свидетельство о браке

Настя Каменских и Потап / Instagram

Певец и продюсер Алексей Потапенко расписался с Настей Каменских еще осенью 2018 года.

Оказывается, Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения еще в прошлом году. 18 октября 2018 года певица и продюсер официально стали мужем и женой. Фото свидетельства о браке получило издание Апостроф.

Свидетельсвто о браке / Апостроф

Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу 23 мая 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе.

А еще осенью 2017 года Настя Каменских заявила, что они ставят дуэт на паузу, и начала строить сольную карьеру.

Хотя еще с того времени пошли слухи об отношениях пары, ни Потап ни Настя никогда этого не подтверждали.

Отметим, что Потапу и Насте Каменских уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревали интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе давно считают, что знаменитости поженились - Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.