Чурикова озвучила причину опасного падения со сцены

Инна Чурикова упала по причине плохого зрения / GLOBAL LOOK PRESS

Российская и советская актриса Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены во время репетиции спектакля и попала в реанимацию.

"Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка", — призналась актриса в беседе с kp.ru.

75-летняя Чурикова констатировала, что для дальнейшей игры на сцене ей необходимо сделать операцию на глазах.

Артистка добавила, что переломов во время падения, к счастью, удалось избежать, однако она получила многочисленные ушибы. Чурикова призналась, что сразу после падения думала о наихудшем исходе, но "косточки выдержали".

В данный момент актриса еще находится в больнице и продолжает лечение.

"Врачи ко мне очень внимательны", — сказала она.

Напомним, 18 июля Инна Чурикова была госпитализирована после того, как получила травму на сцене театра Русская песня. Потом стало известно, что она находится в отделении реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.