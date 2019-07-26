Чурикова озвучила причину опасного падения со сцены

Артистка оступилась из-за серьезных проблем со зрением.
Российская и советская актриса Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены во время репетиции спектакля и попала в реанимацию.
"Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка", — призналась актриса в беседе с kp.ru.
75-летняя Чурикова констатировала, что для дальнейшей игры на сцене ей необходимо сделать операцию на глазах.
Артистка добавила, что переломов во время падения, к счастью, удалось избежать, однако она получила многочисленные ушибы. Чурикова призналась, что сразу после падения думала о наихудшем исходе, но "косточки выдержали".
В данный момент актриса еще находится в больнице и продолжает лечение.
"Врачи ко мне очень внимательны", — сказала она.
Напомним, 18 июля Инна Чурикова была госпитализирована после того, как получила травму на сцене театра Русская песня. Потом стало известно, что она находится в отделении реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.