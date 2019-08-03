"Как будто в хламину": Настя Каменских смутила сеть фото с отдыха

Певица озадачила фанатов странным выражением лица.
Украинская певица Настя Каменских отправилась в компании мужа Потапа и друзей в плаванье на яхте по Средиземному морю от побережья Италии.
Раньше певица радовала фанатов сексуальными фото в бикини, но на этот раз она разочаровала поклонников не очень удачным снимком.
На фото она поднимается по ступенькам на палубу, одетая в сексуальное бикини с сеткой сверху. Однако, выражение ее лица очень смутило сеть – ее полуоткрытые глаза и слегка вытянутые губы создают впечатление, что певица пьяна.
"Ну хоть где-то она может получиться неудачно", "Укачало что ли тетку", "Глаза как будто в хламину", "Зачем выставлять этот ужасное фото?", "Шо с лицом?", "Обкурилась что ли?", "Бухая?", "Очень неудачная фотка", "Немножко пьяненькая", "Лицо просто огонь. После бурной ночи?", "Поплыла Настюша малеха", - оставляли комментарии подписчики.
Ранее грудь Насти Каменских не вместилась в бикини.