"Сочная": Настя Каменских в бикини начала новый флешмоб

1 августа 2019, 13:30

Настя Каменских отправилась на отдых с мужем и друзьями, но и там нашла себе цель, которую нужно достигать, но при этом не смогла не показать горячие фото.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских похвасталась новыми достижениями, и сверкнула упругими формами на горячем фото, призвав поклонников присоединиться к ее флешмобу.

Каменских сверкнула пышными формами, и получив дозу критики за фотошоп, призвала поклонников и поклонниц поучаствовать во флешмобе.

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата. В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет! У вас есть цели, которые вы мечтаете достичь? Если да, присоединяйтесь к челленджу #обіцяюзаліто и будем достигать их вместе! Рассказывайте о самых смелых целях на лето в своем посте и не забудьте добавить хэштег #обіцяюзаліто и эмоджи. Обязательно подпишитесь на страницу o.b. в Instagram чтобы быть в курсе всех деталей конкурса и выигрывайте крутые подарки от o.b.®️", - призвала она.

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К своему посту Настя добавила фото на паддл борде, за которое получила смешанные отзывы - часть поклонников нашла на нем фотошоп, а вот другие зато пришли в восторг от ее невероятной внешности.

На снимке Настя сидит, упершись коленями в доску, при этом демонстрируя не только плоский животик, но и стройные ножки.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Наконецто?)) типа год в отпуске не была, полтора месяца прошло от отдыха))) фото красивое!)", "Какая вы сочная!", "Фотошоп видно.. Но это ерунда, конечно.. Настя красавица", "Жирнуля!", "Фигурка шикарная !!", "Классная жопа! Придется драчить!", "Ну что убедились что Настя не беременна", - пишут поклонники. Многие уже начали обещать, что они обязательно присоединяться к ее новому флешмобу.

Ранее Настя появилась на фото из ванной без обручального кольца, чем особо заинтриговала фанатов, но потом история получила элементарное объяснение.

До этого в сети появилось доказательство, что Настя и Потап расписались еще до пышной свадьбы в мае 2019.

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Потап и Настя Настя Каменских Потап новости шоу бизнеса
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