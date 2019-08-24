В России актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Меньшиков переусердствовал с алкоголем / Фото: Газета.Ru

Известный российский актер и режиссер, художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из клиник Москвы вследствие чрезмерного употребления крепких алкогольных напитков.

Как сообщает Рен ТВ, после употребления спиртного артисту резко стало плохо и его на карете скорой помощи экстренно доставили в больницу.

Представители артиста пока никак не прокомментировали произошедшее, поэтому информации о состоянии артиста не приводится.

Как известно, Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Он известен по ролям в фильмах Покровские ворота, Утомленные солнцем, Сибирский цирюльник и других картинах. С 2012 года артист занимает пост художественного руководителя театра имени Ермоловой.

Напомним, российский актер и музыкант, лидер группы Звуки му Петр Мамонов экстренно госпитализирован в московскую клинику с инфарктом. Все концерты, запланированные на ближайшее время, отменили.

Как ранее сообщалось, 20 августа умерла знаменитая актриса советских и российских фильмов и сериалов Александра Назарова.