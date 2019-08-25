В театре рассказали подробности госпитализации Меньшикова

Меньшиков решил проверить состояние здоровья в больнице / Фото: Газета.Ru

В Москве в Театре имени Марии Ермоловой поделились подробностями госпитализации художественного руководителя, известного российского актера Олега Меньшикова.

Как сообщает Московский комсомолец, коллеги артиста уверяют, что информация о плохом самочувствии Меньшикова из-за употребления алкоголя не соответствует действительности.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили: то выпуск спектакля, репетиции", - сказала одна из сотрудниц театра журналистам.

По словам коллег, худрук решил пройти основательную медицинскую проверку и сейчас лежит под капельницами.

Уточняется, что Меньшиков решил прийти в форму к открытию нового театрального сезона, которое запланировано на 9 сентября.

Напомним, российский актер и музыкант, лидер группы Звуки му Петр Мамонов экстренно госпитализирован в московскую клинику с инфарктом. Все концерты, запланированные на ближайшее время, отменили.

Как ранее сообщалось, 20 августа умерла знаменитая актриса советских и российских фильмов и сериалов Александра Назарова.