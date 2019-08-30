Танці з зірками 2019: во втором выпуске шоу получит постоянных ведущих

Танці з зірками 2019 / скриншот

Во втором выпуске 3 сезона Танці з зірками 2019 шоу наконец-то получает настоящих постоянных ведущих, которые не будут уходить после одного выпуска.

Со второго выпуска Танцев вести шоу еженедельно будут Юра Горбунов и Тина Кароль, которые раньше только открывали и закрывали шоу.

Отныне весь сезон Танців з зірками будут вести вместе Горбунов и Кароль, которые тринадцать лет назад очень полюбились зрителям, и их пару уже окрестили легендарной.

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В обновленных сезонах они открывали и закрывали эфиры. Во время первого выпуска 3 сезона шоу они вместе вышли на паркет, и теперь все выпуски подряд будут поддерживать участников.

Кроме того, со второго выпуска, который выйдет в эфир 1 сентября 2019 на 1+1, можно будет начинать голосовать за свои любимые пары, чего нельзя было еще делать на премьерном шоу.

Теперь каждый эфир кто-то из звезд будет вылетать, а победит в итоге пара, которая наберет больше всего баллов по зрительскому голосованию.

Напомним, что 2 второй выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 также можно будет посмотреть онлайн на сайте Главред.

Ранее появилась информация о том, что Олег Винник заменит знаменитость в 3 сезоне шоу Танці з зірками.