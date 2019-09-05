Фильм Запрещенный о Василии Стусе: в проигранной войне сопротивляйся до конца

5 сентября 2019, 12:48

В четверг, 5 сентября, в украинский прокат вышел фильм, посвященный жизни легендарного поэта и диссидента Василия Стуса, замордованного в советских лагерях.

"Шагай на красный цвет и нарушай правопорядок/ Законам и запретам поступай наперекор"

Байопик о Стусе с Дмитрием Ярошенко (актер театра Дах, известен по роли похотливого милиционера-подлеца в фильме Брама) – картина, что называется непростой судьбы. Такого пиара, причем незапланированного, в последние годы получал мало какой фильм, снятый в Украине. Виной всему скандал, вспыхнувший еще на этапе производства.

Читайте такжеСкандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуреТогда украинская общественность узнала, что из сценария пропала сцена суда над Стусом 1980 года по сфабрикованному делу. И вырезали ее якобы по требованию юристов одиозного политика Виктора Медведчука (ныне – нардепа и кума президента РФ Путина, а в те времена – адвоката, который был назначен Стусу советскими властями и полностью соглашавшегося с обвинением).

После бурного скандала, создатели фильма сцену вернули и отсняли. Правда, видимо, по требованиям юридического характера, роль, которую исполнил актер киевского Театра на Подоле Роман Халаимов, в титрах значится просто как "адвокат Стуса".

"На всякое насилье отвечай сопротивленьем/ В безликом окруженьи будь всегда самим собой"

В каких-то конкретных и ключевых моментах (по типу легендарного протеста Стуса, Ивана Дзюбы и Вячеслава Черновола против арестов украинских интеллигентов на премьере фильма Тени забытых предков в 1965-м в кинотеатре Украина) сюжет Запрещенного точен. Но в целом (особенно в финальной части мытарств поэта перед смертью в лагере строгого режима "Пермь-36") изображает биографию главного героия и историю его безнадежной борьбы с советской системой в достаточной степени вольно. Чего стоит только введенная авторами полковница КГБ (роль Евгении Гладий) – женщина с пышными формами и порочно очерченным ртом – которая приезжает в колонию, чтобы склонить еле-еле живого Стуса с к сотрудничеству с властями (уже ведь Перестройка все идет и идет по плану). Вообще же лагерные сцены, поскольку сняты на русском и переозвучены за кадром на украинский (по закону) несут на себе какой-то неизбывный дух телесериалов для вечернего показа.

"В минуту умолчания ори как можно громче / По линованной бумаге ты пиши напоперек!"

В фильме есть сцены о временах работы Стуса учителем украинского и литературы в городе Горловка на Донбассе в начале 60-х. Они вроде бы проходные и как бы дополнительно раскрывают образ поэта. Но интересно рифмуются с основным впечатлением, которое производит Запрещенный. Кажется, что перед зрителями не столько живой, страстный и непримиримый человек, сколько оживший портрет из того самого кабинета литературы. Зрелище яркое (что дополнительно подкрепляется в первой части фильма, снятой, такое ощущение, со строгой оглядкой на х/ф "Стиляги"), но плоское, двумерное. Впрочем, авторы фильма утверждают, что снимали фильм не для специалистов и фанатов творчества Стуса, а для школьников, студентов и вообще людей, которые ничего не слышали ни о нем, ни о украинских диссидентах, ни о советских лагерях. Так что остается смотреть по количеству зрителей – получилось ли у кинематографистов к таким украинцам достучаться.

P.S. Допремьерный показ фильма, на котором побывал корреспондент Главреда, со состоялся в кинотеатра сети Оскар в ТРЦ Гулливер.

P.P.S. Цитата в заголовке и подзаголовки взяты из песни "Поперек" Егора Летова и "Гражданской обороны".

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Киев фильм поэт кинотеатр Виктор Медведчук Василий Стус
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