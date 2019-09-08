"Тоска по гонорарам": в России обвинили Катамадзе в лицемерии

Нино Катамадзе обвинили в России в рассчетливости / tochka.net

Сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что грузинская певица Нино Катамадзе не просто так изменила риторику и внезапно призналась в любви к российским зрителям, а все дело в тоске по большим гонорарам из России.

"Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам", - написал он в Twitter.

Концертный директор исполнительницы Наталия Ломоносова заявила, что Катамадзе сможет появиться на российской сцене только после того, как Тбилиси и Москва наладят между собой отношения.

Читайте такжеВ Грузии уволили жестко обматерившего Путина журналиста Габунию"Судя по той информации, которая появлялась в Интернете, журналисты ни разу не написали правду. Только лишь то, что желали, и только лишь то, что требовалось написать. Вот и все. Я не думаю, что она хочет сейчас давать интервью, честно. И я не думаю, что она вернется в Россию, пока ситуация из-за июньских событий в Тбилиси не изменится, наверно, вряд ли. Вы же видели, что вокруг этой ситуации произошло, вы же наблюдали", - отметила она, добавив, что не уполномочена делать официальные заявления от лица артистки.

Напомним, Катамадзе, которая ранее из-за антироссийских митингов в Грузии решила прекратить свои выступления на территории России, внезапно призналась в любви к российским поклонникам.

Как ранее сообщалось, джазовая дива призналась, что отказ от выступлений в России стал для нее непростым решением, поскольку она не хотела вызвать негодование у своих поклонников.