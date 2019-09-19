У Анастасии Заворотнюк заговорили о мистике и оккультизме

Родственники Анастасии Заворотнюк боятся сглаза / Screenshot

Анастасия Заворотнюк в сознании и ее состояние пока что стабильно тяжелое. Это все, что пока что удалось выяснить журналистам об Анастасии Заворотнюк, так как ее родственники боятся, чтобы разглашение не спровоцировало ухудшение. Близкая знакомая семьи Астасии Заворотнюк поведала, что ее семья верит в магию, оккультизм и проклятия, пишет КП.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк сегодня покинула реанимацию

"Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию", - сказала подруга Заворотнюк, которая пожелала остаться анонимом.

Она сказала, что только сейчас они открыли крохи информации, чтобы успокоились СМИ.

И то - это потому, что у Заворотнюк появились шансы на выздоровление. Ее перевели из реанимации в обычную палату, и девушка по слухам в сознании. Врачи попроще уже способны начинать лечение, когда человек в таком состоянии.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

"Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил", - сказал кандидат медицинских наук Александра Братика.

Однако, удивительно, действительно ли родственников Заворотнюк останавливало нежелание лишнего внимания от СМИ. Ранее одна из ворожей уже заявляла, что Анастасия Заворотнюк проклята на смерть - она вычислила это по картам.

Причем, таинственная жрица мистических сил пообещала, что после облегчения Заворотнюк снова станет плохо.

Что это - неплохое знание процесса протекания рака, и психологии, или действительно магический дар? Тем не менее, родственники Анастасии Заворотнюк максимально ограничили доступ к ней.

Ранее врачи заговорили об надежде на выздоровление Анастасии Заворотнюк. А кто-то из сотрудников и ее близких слил в СМИ подробности лечения и состояния Заворотнюк.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком мозга. До ночи у нее начался паралич, и ее ввели в искусственную кому. На выходных к ней срочно прибыли родственники, а в воскресенье ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения, так как у Заворотнюк развилась новая смертельная болезнь. Врачи заговорили об отказе органов.

Родственники Заворотнюк отказываются общаться со СМИ, поэтому журналисты осаждают больницу и предлагают миллионы за фото или интервью об Заворотнюк.