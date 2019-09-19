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Всплыли причины рака у Заворотнюк

19 сентября 2019, 15:27

Появилась версия о том, как Анастасия Заворотнюк получила такое тяжелое онкологическое заболевание.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

У Анастасии Заворотнюк могла быть предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

Близкие родственники Анастасии Заворотнюк могли умереть от онкологии, говорится в материале РБК-Украина. Теперь, по слухам, от онкологии страдает Анастасия Заворотнюк, и кое-кто считает, что причиной всему генетическая предрасположенность.

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Отец Анастасии Заворотнюк - Юрий Заворотнюк умер в 2014 году, и это стало сильным потрясением для актрисы. Она тогда была очень уязвима, и крайне расстроена. По официальной версии, он умер после продолжительной болезни. Но никто не пожелал уточнять, что за болезнь это была. На основании этого журналисты предположили, что болезнью могла быть онкология.

Анастасия Заворотнюк с семьей
Анастасия Заворотнюк с семьей / РБК-Украина

Брат Анастасии Заворотнюк Святослав умер в 2018 году в возрасте 52 года. По официальной версии причиной смерти стал перитонит, но никто не углублялся в то, что стало причиной необычно сильному воспалению брюшной полости. 

Брат Анастасии Заворотнюк
Брат Анастасии Заворотнюк / скриншот

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С братом, как и с отцом Анастасия была очень близка - они всегда ее поддерживали, и помогали. Святослав, так и вовсе шутил, что это он выпросил у родителей сестричку.

Напомним, утром 19 сентября врачи Анастасии Заворотнюк раскрыли ее реальное состояние и методы лечения.

Появилась информация о том, что на болезни Заворотнюк наживаются мошенники - они требовали миллионы за интервью с актрисой.

После того, как Анастасия Заворотнюк вышла из комы, журналисты начали осаду больницы, а руководство учерждения усилило охрану, чтобы не пропустить внутрь папарацци. За фото Анастасии или интервью об ее состоянии в студии СМИ предлагали миллионы рублей.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком мозга. До ночи у нее начался паралич, и ее ввели в искусственную кому. На выходных к ней срочно прибыли родственники, а в воскресенье ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения, так как у Заворотнюк развилась новая смертельная болезнь. Врачи заговорили об отказе органов.

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