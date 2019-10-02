Обладательнице фото Анастасии Заворотнюк грозит тюрьма

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Анастасия Заворотнюк лечит рак в частной больнице в Москве, и к ней закрыли доступ журналистам. Однако, одна из сотрудниц уже попыталась продать два видео и фото Анастасии Заворотнюк.

Больница начала проверки сотрудников из-за фото Заворотнюк, а проштрафившимся сотрудникам грозит срок.

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"Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, т. к. пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", - недавно заявила аноним, когда к ней обратились за продажей фото.

Это обусловлено тем, что в больнице началась проверка, и "злоумышленницу" пытаются вычислить. Сотрудники безопасности изучают записи камер видеонаблюдения и выясняют, кто был уволен в последние дни. Круг подозреваемых сужается.

Поняв, что ей может грозить реальный тюремный срок, обладательница фото и видео решила залечь на дно. После сообщения, больше женщина на контакт не выходит.

Ранее она обратилась в разные издания, в том числе в Дни.ру предложив продать фото и видео Анастасии Заворотнюк.

В распространении медиаматериалов с Заворотнюк заподозрили основателя Ласкового Мая. После этого Андрей Разин эмоционально прокомментировал свою причастность к ним.

Напомним, СМИ предлагали 3 миллиона рублей за интервью об Анастасии Заворотнюк, и миллион за фото с ней в больнице.

О том, что опухоль у Анастасии Заворотнюк неоперабельна, врачи заявляли уже давно, но вопреки этому актрисе уже провели две операции.