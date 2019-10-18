Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск: кто ушел смотреть онлайн

Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск: выгон / Новый Канал

Новый восьмой выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 18 октября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?

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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание - дефиле в белье, но не просто...

Девушки должны изображать и рисовать картины своими телами. А оцениваться будет в этот раз не общий конечный результат, а в основном работа во время фотосессии.

Кто же покинул шоу в 8 выпуске - смотрите в последнем выпуске.

Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск смотреть онлайн 18-10-2019:

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