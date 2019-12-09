Петросян женился на любовнице: Брухунова сделал официальное заявление

Петросян женился на любовнице Татьянн Брухуновой / Instagram

Любовница Евгения Петросяна на 31 году жизни стала гордой женой 74-летнего Евгения Петросяна, который ради нее развелся с горячо любимой ранее женой Еленой Степаненко, и лишился более половины имущества, так как Степаненко в суде провела очень дерзкую линию защиты.

Пока журналисты названивали Татьяне Брухуновой, которая яростно бросала трубку, Елена Степаненко благосклонно прокомментировала слухи.

"Если это действительно правда, я желаю им счастья", - сказала она изданию Super.

Через время Татьяна Брухунова сделала заявление. Правда, из него трудно что-либо понять.

"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!", - написала она в своей инстаграм.

Тем временем, сам Петросян соблюдает загадочную интригу.

Ранее сеть потрясла новость, о том, что Петросян помирился со Степаненко, но это оказался фейк.