Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

14 выпуск Х-Фактора 2019 прошел 14 декабря. Кто хуже всех выступил на Х-Факторе, и кто покинет шоу в 12 выпуске - читай на Главреде.
Четырнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 прошел 14 декабря в 19-00 на СТБ. Участники схлестнулись в нешуточном поединке за место для участия в полуфинале. Какой выбор они сделали, и кто ушел в 14 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.
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На сцене Х-Фактора 14 декабря выступили такие исполнители и коллективы.
Андрей Данилко, категория Коллективы: группа ROMAX
Настя Каменских, категория Парни: Антон Вельбой
Игорь Кондратюк, категория Девушки: Элина Иващенко, Мария Стопник
Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Георгий Колдун, Анна Иваница.
По результатм зрительского голосования кто-то из участников получил иммунитет, а кто-то оказался в опасности и на грани вылета.
Х-Фактор должны были оставить двое участников. Те, кто попадет в зону риска, будут петь песни за жизнь, а их судьбу будут решать судьи.
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн - 14-12-2019: