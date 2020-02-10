Иглесиас и Курникова в третий раз стали родителями

Энрике Иглесиас в третий раз стал счастливым отцом / Фото: пресс-служба

Известный испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом.

Об этом заявил его брат Хулио Иглесиас-младший в интервью на чилийском радио ADN. Он сообщил радостную новость, что стал дядей.

"Я уже стал дядей", - похвастался Хулио.

Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила звезде третьего малыша, заявил Хулио. Журналист уточнил, родился ли третий ребенок, на что Хулио ответил: "Да".

Пол младенца он не уточнил: "Секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив".

Роман Курниковой и Иглесиаса

Напомним, Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году, на съемках клипа Escape, и не смогли расстаться. Влюбленные живут в Майами. Официально Анна и Энрике не зарегистрировали отношения, но в СМИ несколько раз появлялись слухи о тайной свадьбе. Поводом для слухов о замужестве Анны стал тот факт, что в октябре 2019 года она сменила фамилию в Instagram на Курникову-Иглесиас.

Отметим, двойняшки Николас и Люси родились в семье Иглесиаса и Курниковой в декабре 2017 года.

Ранее Главред писал, что Иглесиас дал откровенное интервью по поводу того, как изменилась его сексуальная жизнь с супругой, легендарной теннисисткой Анной Курниковой, после рождения детей.

"Сейчас у меня больше секса, чем когда-либо. И его точно не стало меньше, как это принято думать", − цитируют исполнителя журналисты британского таблоида The Sun.