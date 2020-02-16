"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада

Трагически ушел из жизни музыкант Андрей Иванов / Фото Газета.ру

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в Австралии трагически погиб российский диджей и композитор Андрей Иванов - один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к популярному в 2000-х телесериалу Бригада.

Как сообщил российский продюсер и телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook, Иванов погиб в Австралии.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет", — отметил Козырев.

Телеведущий также опубликовал пост, в котором показал одну из самых знаменитых работ Иванова.

"Triplex - "Собака Баскервилей". МДМ, MaxiDance, май 1997. Чудом сохранившаяся съемка. По-моему, это первое исполнение трека, который уже взорвал эфир Радио Maximum. Посмотрите на Андрея Иванова. Сегодня его не стало... R.I.P", - написал Козырев.

Однако большую популярность ему принесла работа над саундтреком к телесериалу "Бригада". Тогда композитор и диджей работал в составе Triplex, которые записывали саундтреки к фильмам и телесериалам начала 2000-х.

Также совместно с финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму "Бой с тенью".

Андрею Иванову было 47 лет. В 1992 году он основал проект электронной музыки Triplex. В начале 2000-х проект получил известность благодаря записи саундтреков к таким фильмам и сериалам, как "Коллекционер", "Бой с тенью" и "Бригада".

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