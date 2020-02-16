  1. Главная
  3. Stars

"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада

16 февраля 2020, 20:47

В Австралии погиб композитор и музыкант Андрей Иванов - участник проекта Triplex. Его супругу удалось спасти.

Трагически ушел из жизни музыкант Андрей Иванов / Фото Газета.ру

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в Австралии трагически погиб российский диджей и композитор Андрей Иванов - один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к популярному в 2000-х телесериалу Бригада.

Как сообщил российский продюсер и телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook, Иванов погиб в Австралии.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет", — отметил Козырев.

Телеведущий также опубликовал пост, в котором показал одну из самых знаменитых работ Иванова.

"Triplex - "Собака Баскервилей". МДМ, MaxiDance, май 1997. Чудом сохранившаяся съемка. По-моему, это первое исполнение трека, который уже взорвал эфир Радио Maximum. Посмотрите на Андрея Иванова. Сегодня его не стало... R.I.P", - написал Козырев.

Однако большую популярность ему принесла работа над саундтреком к телесериалу "Бригада". Тогда композитор и диджей работал в составе Triplex, которые записывали саундтреки к фильмам и телесериалам начала 2000-х.

Также совместно с финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму "Бой с тенью".

Андрею Иванову было 47 лет. В 1992 году он основал проект электронной музыки Triplex. В начале 2000-х проект получил известность благодаря записи саундтреков к таким фильмам и сериалам, как "Коллекционер", "Бой с тенью" и "Бригада".

Ранее Главред писал, что в Псковской области России произошло жуткое смертельное ДТП –  на трассе Санкт-Петербург − Невель лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате аварии погибли восемь человек, предположительно граждан Украины. Микроавтобус на украинских номерах двигался в направлении Киева. ДТП произошло ночью 13 февраля на территории Пустошкинского района около деревни Руда. Бус, зарегистрированный в Украине, выехал на встречную полосу и врезался в большегрузную машину. 

Также отметим, грузинские спасатели во вторник, 11 февраля, нашли тело туриста из Украины, которого накрыла лавина на горе Тетнульд вблизи города Местия. По информации, пятеро украинцев накануне каталась на лыжах в горах в районе города Местия, и один из них - Евгений Щекотин - не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски, сообщали в украинском МИД.

Также напомним, 26 января легенда НБА Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью разбился в Лос Анджелесе в авиакатастрофе

новости России сериал Бригада
Сейчас вы просматриваете новость «"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания
20:47
"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада Видео
20:21
Сидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавируса
20:15
Как выжить в авиакатастрофе: пострадавшие поделились опытом
20:13
"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко
19:44
Слезы на глазах: Элтона Джонса подкосила опасная болезнь
19:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
19:32
"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"
19:16
Страшная катастрофа МАУ: секретарь СНБО поехал в Иран - цели визита
19:05
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
18:54
"Вопиюще не выполняется": в РФ поставили условия для проведения "нормандского саммита"
18:43
Хорошие новости: в Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса
18:42
Будте начеку: спасатели предупредили о жуткой опасности в Карпатах
18:16
Стоит ли бежать в обменник: аналитики дали прогноз курса доллара на неделю
18:14
"Резать сволочей сразу": в Сети обсуждают идею о совместных с ОРДЛО патрулях на Донбассе
17:52
Гороскоп на 16 февраля всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака
17:34
Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных Видео
17:30
Передали оборудование, обучают пограничников: США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной
16:59
"Собрал вещи и уехал": Арахамия рассказал о спорах в ОП перед увольнением Богдана
16:27
"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани Видео
16:25
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
16:09
Вирус в Китае: появились обнадеживающие данные
16:04
Малайзия ввела жесткий запрет из-за китайского коронавируса: в чем суть
16:00
Модные платья - самые неожиданные тренды весны 2020 фото Фото
15:43
В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно
15:36
Пришейте к шляпам резиночки: синоптик предупредила и сильном ветре
15:34
"Клоун" в наручниках: в Киеве задержали скандального авторитета из обоймы Януковича Видео
15:11
Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков Видео
14:50
Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья
14:43
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
14:36
"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ
14:29
"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга
14:29
"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП
14:07
Попытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку
14:00
Кошмарное ДТП на Львовщине: авто слетело в озеро, четверо погибших Фото
13:40
"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире Видео
13:36
"СБ приветбанка лапухи": в Николаеве дерзкие воры легко обокрали банк
13:33
"Черная" зарплата: Радуцкий навал сроки запуска страховой медицины
13:00
Модные пальто - названы самые горячие тренды весны 2020 фото Фото
12:58
"Буфер между РФ и ЕС": Климкин указал на скрытый смысл "мюнхенского плана"
12:43
Неудавшаяся бундесмама обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС Видео
12:28
Захват украинского корабля: в Сети обнародовали имена задержанных моряков Видео
11:55
"С оглядкой на националистов": Поклонская устроила истерику из-за выборов в Крыму
11:26
"Мечтать не могут": украинцы Крыма обратились к Зеленскому
11:16
"Лицемерие": в Москве мужчина устроил кровавую бойню в храме Видео
10:51
Праздновали Новый год: в Житомир из Китая возвращаются сотрудники крупной компании
10:41
Долги и 100-метровая квартира: Ермак обнародовал декларацию
10:17
Полмиллиарда в карантине: как Китай проигрывает войну вирусу мнение
10:15
Весенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр фото Фото
10:06
Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять