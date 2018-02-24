Волочкова возмутила подписчиков своим бесстыдством, фото

Российская балерина Анастасия Волочкова снова разгневала ствоих "злопхателей" очередным скандальным снимком.

На своей странице в Instagram она выложила необычное фото, написав как приятно побывать в русской бане и похвасталась веником.

"Баня и ледяная купель-лучшее восстановление ! И любовь, конечно! А веник зачетный-пихтовый (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –ред.)", – подписала снимок она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Фев 23, 2018 в 12:37 PST

Однако подписчики не особо заинтересовались данным сообщением, но пригляделись к другой особенности Волочковой: они разглядели соски танцовщицы, пишут Дни.ру.

Така неожиданная находка вызвала волну возмущения. Пользователи были шокированы таким бесстыдством. "Опять она без лифака. Ладно, по дому можешь ходить без него, тебе никто не запрещает, пусть грудь дышит, но как можно выложить фотку с выпуклыми просвечивающимися через майку сосками?" – вопрошает один из комментаторов.

"Уважаю ваше творчество, но как Мама не понимаю вас, на фото постоянно вульгарная женщина . Надо иногда одевать нижнее белье... ", — пишет еще одна подписчица.

Ранее Волочкова вновь взбудоражила фанатов своим классическим шпагатом на отдыхе.