В России внезапно умер известный актер

Олегу Графу еще не было 50 лет.
12 марта, в один день с Олегом Табаковым, в России скончался еще один известный актер – 49-летний Олег Граф.
У актера был долгий перерыв в работе: он ушел из актерской профессии из-за тяжелого положения после развала СССР, отмечает НСН. Однако в 2013 году Граф вернулся в актерскую профессию.
В кино в основном исполнял роли второго плана. Хорошо ему удавались роли врачей, экспертов-криминалистов, бухгалтеров.
Самыми известными работами артиста стали:
- патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража",
- Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей",
- Виктор в сериале "Психологини".
Молодежь могла запомнить Графа по сериалу "Универ: Новая общага". Он также снялся в ряде других многосерийных отечественных фильмов, например, "Склифосовский" и "Гостиница "Россия".
В документальном фильме "Освобождение Европы" Графу досталась роль 33-го президента США Гарри Трумэна, а в "Нулевой Мировой" он сыграл Николая I.
Кроме того, Граф был занят в постановках "Театра на Бутырке", где как режиссер ставил спектакли: "Олимпиада", "Про непослушного Зайчонка", "Воспитанница".
Также 12 марта стало известно о смерти основателя французского модного дома Givenchy Юбера де Живанши. Он скончался в возрасте 91 года.
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