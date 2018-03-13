В России внезапно умер известный актер

12 марта, в один день с Олегом Табаковым, в России скончался еще один известный актер – 49-летний Олег Граф.

У актера был долгий перерыв в работе: он ушел из актерской профессии из-за тяжелого положения после развала СССР, отмечает НСН. Однако в 2013 году Граф вернулся в актерскую профессию.

В кино в основном исполнял роли второго плана. Хорошо ему удавались роли врачей, экспертов-криминалистов, бухгалтеров.

Самыми известными работами артиста стали:

патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража",

Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей",

Виктор в сериале "Психологини".

Молодежь могла запомнить Графа по сериалу "Универ: Новая общага". Он также снялся в ряде других многосерийных отечественных фильмов, например, "Склифосовский" и "Гостиница "Россия".

В документальном фильме "Освобождение Европы" Графу досталась роль 33-го президента США Гарри Трумэна, а в "Нулевой Мировой" он сыграл Николая I.

Кроме того, Граф был занят в постановках "Театра на Бутырке", где как режиссер ставил спектакли: "Олимпиада", "Про непослушного Зайчонка", "Воспитанница".

Также 12 марта стало известно о смерти основателя французского модного дома Givenchy Юбера де Живанши. Он скончался в возрасте 91 года.

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