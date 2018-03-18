"Дикая кошечка". В Сети расхвалили фото Кати Осадчей в пышном платье

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном пышном платье.

Снимок был сделан в Харькове, говорится на странице ведущей в Instagram.

Верх платья, в котором позирует Осадчая, просвещается, поэтому можно увидеть ее бюстгальтер.

Ряд интернет-пользователей похвалили фото, оно собрало десятки тысяч лайков. "Дикая кошечка!)))", — написал olehhalitskyi.

"Королева!", — считает olia_budzinska17. "Очень красиво! Позитив, умничка!", — отметила 56_6790. "Шикарная девушка!!!", — полагает irina.deriglazova.

Ранее Катя Осадчая поделилась в соцсети снимком, сделанным в Киеве в Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко, на нем она запечатлена в воздушном цветастом платье в пол от украинского бренда.