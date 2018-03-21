Звездный ребенок: четырехлетняя дочь Пугачевой на модном показе вышла в свадебном платье

Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой Лиза попробовала себя в качестве модели. Девочка приняла участие в модном показе друга своей мамы, кутюрье Валентина Юдашкина.

На своей странице в Instagram Пугачева поделилась милым видео дефилирующей Лизы.

"Обязательный финал показа. "НЕВЕСТА" Молодец Лизонька", - написала под видео Примадонна.

Однако самой артистке не удалось побывать на показе дочки, ведь она в то время принимала участие в юбилейном концерте Ильи Резника.

Фанаты Примадонны порадовались за успехи Лизы и прозвали ее маленьким ангелочком.

"Просто ангел , берегите ее!", "Уже сейчас видно, что у Лизы большое будущее. Тьфу, тьфу, тьфу! Удачи этой замечательной девочке!", "Очень похожа на Вас! Потрясающая!", "Прелестная куколка и умняша", "Вся в мамочку!", "Звездный ребенок", - восхищались маленькой звездочкой поклонники.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 20 Мар 2018 в 5:18 PDT

Ранее Алла Пугачева ответила на критику в Сети.