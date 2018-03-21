"Мне трудно дышать, трудно ходить". Алла Пугачева сделала горькое признание

В Сети интернет-пользователи раскритиковали внешний вид 68-летней российской певицы Аллы Пугачевой во время голосования на выборах президента РФ в Звенигороде Московской области.

Исполнительницу упрекнули в том, что она одета в молодежном стиле и ходит в помещении в темных очках, пишет "Комсомольская правда".

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - написала примадонна в Instagram, ответив на критику.

"Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь".

Ранее СМИ писали, что Алла Пугачева спела на закрытом празднике и за полчаса заработала целое состояние. Узнать, кокой гонорар певица получает за выступление на корпоративе, можно здесь.