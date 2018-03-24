"У моей мамы мозги вышибло": дочь Панина грубо отозвалась о собственной матери

Дочь скандального российского актера Алексея Панина Анна в грубой форме высказалась о своей матери Юлии Юдинцевой.

На странице в Instagram девочка опубликовала фото своего папы с правами, и объяснила под снимком, что у него не отбирали права, как успели об этом написать ряд российских СМИ,

Один из пользователей отметил, что ему очень жаль, что Аня не живет с мамой: "Очень, очень жаль девочку, что не с матерью...".

На что дочь Панина не подбирала слов и грубо ответила подписчице о своей маме: "А мне жаль что у моей мамы мозги вышибло!".

Напомним, Панин и его бывшая жена до сих пор не могут решить, с кем должна жить Нюся. Девочка ездит с папой по разным ток-шоу, доказывая, что она хочет жить именно с ним.

Ранее стало известно, что из-за миллионных долгов имущество Панина могут выставить на торги.