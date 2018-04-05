"Сделай громче": "ангел" Макс Барских снял новый клип в метро

Украинский певец Макс Барских новый представил клип на композицию "Сделай громче", который был отснят в метрополитене.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале артиста."Сделай громче" – танцевальный манифест, в котором заложена концепция современной реальности. Новый трек Барских адресован тем, кто мечтает и не боится круто повернуть свою жизнь на 180 градусов, призывая своего слушателя идти навстречу к себе, не оглядываясь на мнения.

"В "Сделай громче" я пою о человеке, который по зову сердца начинает новый путь, открывает новые страны, не боясь быть в них незамеченным и ненужным. Этот персонаж очень близок мне: за 28 лет я не раз делал отчаянные поступки, которые кардинально меняли мой путь и качество жизни… и на каждых витках этих изменений я чувствовал себя уверенней. И поэтому благодаря своей музыке я хочу поделиться со своим слушателем одним простым секретом – если слушаешь свое сердце, всегда знаешь, по какой дороге идти…", - рассказал Барских.

В новой работе Барских поменял стиль и звучание музыки – он экспериментирует с саундом, смешивая Edm, future bass и hip hop, в результате чего образовался "кислотный" дэнс.

Режиссером клипа на песню "Сделай громче" выступил продюсер певца Алан Бадоев. Сьемки над видеоработой длились 4 дня, артист поменял 11 локаций, участвовали в клипе 94 актера и 48 человек съемочной группы, сменили 6 образов, подготовили более 100 костюмов, 12 танцевальных сцен, - все это вылилось в 4 месяца подготовки.

На сегодняшний день это самое масштабное и концептуальное видео, которое когда-либо создавал тандем Бадоев-Барских.

"Я решил создать историю, в которой персонаж Макса – это Ангел. Он курирует души тех, кто слышит себя, а значит, слышит подсказки своего Ангела. Центральное место действия клипа – подземный мир метрополитена. Именно там проходят миллионы людей за сутки. Кто-то из них оглушен рутиной, а кто-то слушает свое сердце и верит в мечты. Именно их главный герой и ведет к успеху", - раскрыл концепцию клипа Бадоев.

Ранее Макс Барских с кислотного цвета волосами шокировал поклонников новым образом.