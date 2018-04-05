"С трудом говорю". Эдита Пьеха рассказала, как ее лечат

Народная артистка СССР, российская эстрадная певица, актриса Эдита Пьеха заявила, что с трудом говорит.

В больнице "делали капли, уколы", рассказала исполнительница РБК.

"Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо", — отметила певица.

Напомним, 4 апреля стало известно, что Эдиту Пьеху госпитализировали в российском Санк-Петербурге в городскую многопрофильную больницу №2, на тот момент она уже находилась на амбулаторном лечении на протяжении трех дней.