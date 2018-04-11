Премьеру нового "Терминатора" перенесли

Студия Paramount перенесла дату выхода нового фильма о Терминаторе, еще не получившего названия.

Планировалось, что релиз проекта состоится 26 июля 2019 года. Однако теперь премьера назначена на 22 ноября 2019 года.

Официальные причины переноса не называются, но, скорее всего, перенос премьеры связан с операцией на сердце, которую перенес Арнольд Шварценеггер на минувшей неделе, пишет THR.

Сюжет нового фильма пока неизвестен. В то же время ожидается, что фильм продолжит сюжетную линию франшизы.

Съемочный процесс должен начаться этим летом. Роль Сары Коннор досталась Линде Хэмилтон, которая сыграла эту героиню в первой и второй частях.

Продюсером проекта выступит Джеймс Кэмерон, а режиссером – Тим Миллер.

Напомним, после того, как Шварценеггер пришел в сознание после операции, он сразу начал травить шутки.

Из больницы Арнольда Шварценеггера выписали из больницы 6 апреля.