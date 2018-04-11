Таблоиды узнали, с кем "закрутил" новый роман Брэд Питт: фото

В западной прессе активно муссируются слухи о романе голливудской кинозвезды Брэда Питта с преподавательницей-профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман.

Особо на этом поприще отличился британский таблоид The Daily Mail. По его версии, Питт и Оксман знакомы более шести месяцев. Одна из студенток в ноябре 2017-го выложила в Instagram групповое фото с актером, сделанный в лаборатории профессора.

На другом кадре, уже удаленном из сети, Питт и Оксман стоят очень близко друг к другу. По информации журналистов актер оказывал профессору знаки внимания еще в прошлом году, когда его собственный бракоразводный процесс с другой голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Напомним, ранее стало известно, почему Питт после расставания с Джоли на год отказался от интимных отношений.