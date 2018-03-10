Стало известно, почему Брэд Питт после расставания с женой на год отказался от секса

После расставания с актрисой Анжелиной Джоли известный голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год.

Он считает, что так ему будет проще пережить последствия бракоразводного процесса. Об этом сообщает The Sun.

Близкий к актеру источник рассказал изданию, что 54-летний актер намерен сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации. Он начал правильно питаться и отказался от спиртных напитков.

"Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог", — сказал собеседник издания.

Напомним, Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Поводом для расставания звездной пары стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей. У супругов шестеро детей — трое приемных и трое биологических: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Как ранее сообщалось, Питт попал в ДТП на своем автомобиле Tesla. Актер сфотографировал повреждения, нанесенные авто и водительское удостоверение одного из водителей, после чего пожал ему руку и уехал.