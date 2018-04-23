Китайские пограничники приняли Лолиту за мужчину

Российская певица Лолита Милявская рассказала о курьезной ситуации, которая произошла с ней на российско-китайской границе.

На своей странице в Instagram она выложила видео, в котором поделилась, сто китайский пограничник перепутал ее с мужчиной.

По словам Лолиты, мужчина долго рассматривал ее паспорт, после чего ушел с ним куда-то на 15 минут, а затем вернулся с переводчиком.

"Они обменялись мнениями между собой, потом переводчик мне сказал: "Ты зеньсина или мусина?"", - рассказала она.

Певица добавила, что она растерялась, но ответила так, что еще минут пять пограничники не могли понять значение ее слов.

"Я растерялась и ответила: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", — вспомнила певица.

После этого ей все же удалось пересечь границу.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

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