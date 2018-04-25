Михалков пытается через суд забрать свои милионы у бизнесмена

Российский режиссер Никита Михалков одолжил знакомому предпринимателю 30 миллионов рублей (порядка 450 тысяч долларов), заем оформил официально, однако бизнесмен отказывается возвращать крупный долг. Адвокаты Михалкова вынуждены были подать иск в суд.

"Истец Михалков просит взыскать долг с ответчика по двум договорам займа, проценты за пользование денежными средствами, неустойки на общую сумму 30 млн рублей", — сообщила "МК" пресс-секретарь Измайловского районного суда Москвы Дарья Крыжановская.

В предыстории издания отмечается, что Михалков решил помочь знакомому коммерсанту выпутаться из тяжелого финансового положения и одолжил ему наличные средства в июле 2016 года. Заем оформили официально, отдать предприниматель обязался с процентами через пять месяцев. Однако возвращать долг бизнесмен не спешил и Михалков, подождав еще некоторое время, решил обращаться в суд.

Напомним, Михалков попал в больницу во время поездки в Нижнем Новгороде. Из-за гололеда известный режиссер поскользнулся и упал.