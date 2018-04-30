Гай Ричи с женой приехал в Киев поесть

Любопытное фото выложил у себя в Facebook ресторатор Евгений Гусовский. На снимке с персоналом ресторана грузинской кухни изображен знаменитый британский режиссер и бывший муж Мадонны Гай Ричи.

Примечательно, что ресторан находится в Киеве. А в Instagram супруги режиссера, Джеки Ричи, уже появились фото Бессарабского рынка и Софии Киевской. Первое фото она подписала цитатой из "Пигмалиона" Бернарда Шоу: "Купите цветочек у бедной девушки", фото с храмом – "Золотые купола".

Также она выложила видео с бокалами, чтобы проиллюстрировать, как они с мужем развлекаются в Киеве. А также еще одно футуристическое фото бокала. Снимков, подтверждающих возвращение пары домой, пока нет.

Стоит отметить, что из-за бороды узнать Ричи довольно непросто. Для прогулки по украинской столице он выбрал классическую белую рубашку, простые черные брюки и коричневую куртку.

Цель визита в Киев звездной пары пока неизвестна. Комментаторы в соцсетях предполагают, что они приехали "снимать фильм про наши выборы" или "просто заехали поесть".

Напомним, французский киноактер Жан Рено посетил украинские Карпаты, участвуя в съемках украино-французского фильма "Последний шаг", и оказался совершенно поражен красотой природы.