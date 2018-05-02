Ани Лорак поностальгировала за концертами в Украине

Известная украинская певица Ани Лорак в соцсети поделилась роликом с концерта в Украине.

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"2004. "Таврийские Игры" в Каховке. Давайте говорить слова любви на всех языках мира. Одна из моих любимых песен "Три звичних слова", - подписала видео Лорак.

Подписчики артистки обратились к ней с просьбой возобновить концерты в Украине, и написать новые песни на украинском языке.

"Почему тогда не поешь ее, если так любишь?", "Когда споешь на украинском?", "Очень жаль, что вы исчезли с украинской сцены. Так хочется новых песен на родном языке", "Так а чего ж Вы тогда не поете последние годы украинских песен?", - спрашивали у Лорак юзеры.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 1 Май 2018 в 6:48 PDT

Ранее Ани Лорак жестко раскритиковали за фото в купальнике.